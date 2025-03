SeguranÃ§a e educaÃ§Ã£o sÃ£o aliadas em programa de proteÃ§Ã£o a milhares de alunos de MS

Assessoria

A segurança dos estudantes e o ambiente escolar são prioridades em Mato Grosso do Sul. Com essa missão o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Secretaria de Estado de Educação (SED), fortaleceu o programa "Escola Segura, Família Forte" em 2025, que há oito anos protege milhares de alunos da rede pública estadual.

Criado em 2017, o projeto pioneiro tem sido um divisor de águas na redução da criminalidade dentro e no entorno das escolas. Com a presença ostensiva da Polícia Militar, ações educativas e mediação de conflitos, a iniciativa transformou a realidade de centenas de unidades escolares. Agora, com sua reformulação e ampliação, o programa passa a contar com uma estrutura mais robusta, dobrando a eficácia policial e reforçando a presença nos colégios.

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, um dos idealizadores do programa quando esteve à frente da Sejusp, destacou que essa integração entre educação e segurança pública é essencial para garantir o futuro das próximas gerações.

"Sempre acreditamos que o ambiente escolar precisa ser protegido para que os alunos possam se dedicar aos estudos sem medo. A 'Escola Segura, Família Forte' nasceu dessa necessidade e, ao longo dos anos, tem mostrado resultados expressivos. Agora, estamos ampliando essa rede de proteção neste ano, porque sabemos que um Estado forte começa dentro da sala de aula, com alunos seguros e motivados a aprender", disse.

Com uma nova fase, a gestão operacional do programa será concentrada para o Comando do Policiamento Metropolitano (CPM), aumentando o número de policiais de 20 para 50 agentes atuando diretamente nas escolas estaduais da Capital. O reforço permitirá maior presença nas unidades e um atendimento mais ágil às demandas da comunidade escolar.

Impacto real na educação e na vida das famílias

A segurança fornecida pelo programa tem reflexos diretos na educação. Para o secretário-adjunto da SED, Sérgio Luiz Gonçalves, garantir um ambiente protegido melhora o desempenho dos alunos e reduz a evasão escolar.

“Quando os estudantes se sentem protegidos, eles podem dedicar-se com mais tranquilidade e foco aos estudos, o que tem contribuído para a redução da evasão escolar e para a melhoria dos resultados nas avaliações. Além disso, nas visitas às escolas, é comum ouvir dos pais o sentimento de segurança e confiança, ao saber que seus filhos estão bem assistidos e protegidos no ambiente escolar”, afirmou Sérgio.

A parceria entre escolas e forças de segurança também fortalece os laços entre a comunidade e o Poder Público. A diretora da Escola Estadual Professora Thereza Noronha de Carvalho, Márcia da Silva Teixeira, destacou a importância da iniciativa para os bairros periféricos, onde a vulnerabilidade social é maior.

“Nossa escola faz parte do programa desde 2017, e sabemos o impacto positivo que ele trouxe para a nossa realidade. Com um bairro marcado pela violência, tivemos muitas dificuldades, mas o 'Escola Segura, Família Forte' nos trouxe segurança e tranquilidade.