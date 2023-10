Seilog apresenta novo layout do Aeroporto de Dourados

Aeroporto em breve atenderá Dourados / Seilog

O Aeroporto Regional de Dourados – Francisco de Matos Pereira terá um novo terminal de passageiros, mais amplo e com espaços para lanchonete e lojas comerciais. Novo layout do prédio foi apresentado nesta segunda-feira (2) pelo Governo do Estado, que já contratou o projeto arquitetônico dos edifícios, que terão 3,3 mil m² de área construída.

Com investimento de R$ 395,8 mil, o projeto deve ser concluído em dezembro de 2023, segundo a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística).

"A cidade de Dourados pode esperar uma transformação significativa e moderna que alinhará o terminal às necessidades atuais de tráfego aéreo, proporcionando uma experiência mais confortável e eficiente para os passageiros", afirmou o superintendente de logística da secretaria, Derick Machado.

De acordo com Termo de Compromisso – TC 11 firmado entre a Seilog e a SAC (Secretaria de Aviação Civil), do Ministério da Infraestrutura, faz parte do objeto do contrato as seguintes edificações: uma Central de Utilidades (caixa de água, casa de força, etc.), com 183,47 m²; um Depósito de Resíduos Sólidos, com 54,96 m²; uma Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicação Aeronáutica (sala de rádio que faz comunicação com a aeronave), com 96,73 m²; uma Sessão de Combate à Incêndio, com 368,11 m²; e o Terminal de Passageiros, com 2.655,37 m².

Já o edital para selecionar a empresa que vai construir o prédio deve ser publicado em março de 2024, após a Seilog e a SAC firmarem novo termo de compromisso para o lançamento da licitação da obra. O valor da construção será conhecido após a conclusão do processo.

Aeroporto em obras

Fechado desde 2021 para reforma e ampliação da pista de pousos e decolagens, o Aeroporto será reaberto no primeiro semestre de 2024 utilizando o antigo terminal de passageiros. Executadas pelo Exército Brasileiro, as obras na pista recebem investimento de R$ 95 milhões.