Seleção complementar para o Exército Brasileiro acontece dia 14 de fevereiro

Os exames serão realizados no dia 14 de fevereiro, na sede da Guarda Municipal / Divulgação

A 2ª Companhia de Fronteira do Exército Brasileiro, sediada em Porto Murtinho, realiza os exames para seleção complementar dos jovens que se alistaram no município para prestação do serviço militar.

Segundo a prefeitura, os exames serão realizados no dia 14 de fevereiro, na sede da Guarda Municipal, em frente ao Hospital Darci João Bigaton, a partir das 8 horas para os jovens que já passaram pela primeira seleção.