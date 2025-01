Seleção para a educação de Bonito continua com inscrição aberta

Prefeitura de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito continua com inscrições abertas para o processo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 2025, com o intuito de preencher vagas temporárias na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

As inscrições estarão abertas de 30 de dezembro de 2024 até 6 de janeiro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC), através do link: https://fapec.org/.

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), sob o número 009/2024, o objetivo do processo seletivo é atender a necessidades temporárias, sempre respeitando os princípios de impessoalidade, publicidade e eficiência previstos na Constituição.

- Período de inscrição de 30 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025

- Data da prova escrita: 19 de janeiro de 2025

- Cargos disponíveis: Professores em diversas áreas, como Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Física, Artes, entre outras

- Carga horária: 20 horas semanais

- Remuneração: R$ 3.745,27

Como se inscrever:

Os candidatos interessados devem acessar o site da FAPEC para realizar a inscrição e consultar o edital completo, que também está disponível no site oficial da Prefeitura de Bonito. O edital traz informações detalhadas sobre os requisitos para cada cargo.