A Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres realiza nesta quinta-feira (14), a solenidade da entrega do “Selo Social Empresa Amiga da Mulher” durante o encontro de gestoras, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Com o tema “fortalecimento institucional e atuação transversal em rede”, o Encontro Estadual dos Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres vai reunir todos os órgãos executores da gestão de políticas públicas voltadas para mulheres do Estado. Ao todo são 55 Organismos em todo Mato Grosso do Sul.

Selo

Em reconhecimento às práticas inovadoras desenvolvidas por empresas da iniciativa privada, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, concede o “Selo Social Empresa Amiga da Mulher” para projetos inscritos na edição 2024.

As empresas tiveram até o final de fevereiro para submeter projetos que incentivam a contratação e valorização da mulher no mercado de trabalho, buscando a igualdade de gênero no quadro de pessoal; estimulam o combate ao assédio moral e sexual no ambiente corporativo; promovam a igualdade salarial de gêneros, contribuindo para a redução de desigualdades, com objetivo de valorizar a mulher e fomentar as boas práticas e o incentivo ao aleitamento materno e à valorização da gestante no ambiente de trabalho.

Encontro de Gestoras

Dentro da programação do encontro de gestoras, serão apresentadas propostas de parcerias institucionais de temas relacionados à prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, para então ser aberta a palavra às gestoras que vão compartilhar os principais desafios para se alcançar um Organismo fortalecido, com autonomia e que consiga impactar positivamente na vida das mulheres em cada município.

Para a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, a expectativa é de conseguir dar visibilidade às realidades locais, além de pontuar à atuação da OPM de forma intersetorial e indicar como a Subsecretaria pode fortalecer as políticas públicas para as mulheres com capilaridade nos municípios.

“Também vamos sistematizar todas as contribuições apresentadas, para quando acontecer o Encontro Nacional das Gestoras, as demandas de Mato Grosso do Sul sejam consideradas e debatidas de forma a intercambiar experiências e potencializar o nosso trabalho”, ressalta Manuela Nicodemos.

A entrega do selo e o encontro será das 13h às 13h desta quinta-feira (14), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, Auditório Tertuliano Amarilha, Parque dos Poderes.