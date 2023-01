Sem internet e ar condicionado, sede provisória do Detran em Anastácio segue sem atendimento

Sede provisória do Detran / O Pantaneiro/Ronald Regis

A sede provisória de atendimento do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) de Anastácio enfrenta problemas nesta sexta-feira (20), com a falta de internet e da instalação de ar condicionado.

A sede fixa passa por reforma na cidade.

Um funcionário do local disse ao site O Pantaneiro, que a previsão era atender a população hoje, mas devido aos problemas, quem precisar de atendimento terá que se deslocar para Aquidauana.

Investimento

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) está investindo R$ 307 mil na reforma e ampliação da estrutura da agência em Anastácio, cidade com 13.862 veículos registrados.

A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final do primeiro semestre de 2023. Assim como nas outras agências que receberam investimentos do Detran-MS, a unidade de Anastácio passa por reforma completa, com troca de revestimentos, ajustes na cobertura, revisão de todas as instalações e nova comunicação visual.

A área construída foi ampliada de 85 m² para 185 m², com a ampliação do bloco para vistorias, que será totalmente coberta, garantindo assim melhor atendimento aos usuários que buscam esse tipo de serviço.

De acordo com informações da arquiteta Maria Moura, chefe da Diemi (Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura), também passarão por reforma as agências do Detran-MS de Aquidauana, Miranda, Guia Lopes da Laguna, Maracaju e Naviraí.