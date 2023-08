Mato Grosso do Sul registra 150 novas contaminações por covid-19

O Ministério da Saúde informa que a vacinação é a principal forma de prevenção contra a Covid-19 / Marcelo Camargo

Aquidauana registra três novos casos de covid-19 em uma semana, segundo dados do Boletim Epidemiológico Semanal da Secretaria de Estado de Saúde, publicado na manhã desta terça-feira, dia 22.. Mato Grosso do Sul registrou 150 novas contaminações, nenhum óbito foi elencado.

Além disso, o boletim elenca informações sobre a distribuição de doses de imunizantes aplicados por faixa-etária. Cerca de 60% do público de 5 a 11 anos recebeu a primeira dose do imunizante contra a covid-19 e 38% a 2º dose.

Já no público de 12 a 34 anos, 87% vacinou-se com a primeira dose, 75% com a segunda e 54% com a dose de reforço. 92% do público de mais de 35 anos recebeu a primeira dose de imunizante, 86% a segunda dose, 79% a primeira dose de reforço e 26% a segunda dose de reforço.

Sintomas da Covid-19

É possível que o cidadão esteja infectado com o vírus da Covid-19 caso apresente os seguintes sintomas:

Febre

Tosse seca

Perda do olfato

Perda do paladar

Falta de ar

Dificuldade para respirar

Dor ou pressão do peito

Veja como é a transmissão da covid-19

O meio de transmissão da Covid-19 se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a transmissão pode ocorrer por meio de:

Tosse

Espirro

Catarro

Apertos de mão

Contato pessoal próximo

Contato com objetos contaminados

Saiba como se prevenir da covid-19

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da Covid-19. Confira: