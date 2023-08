Sem previsão de chuva Aquidauana encerra semana com calor de 38°

Aquidauana-MS / O Pantaneiro

A previsão para a sexta-feira, 11, indica continuidade do tempo quente e seco, com sol e variação de nebulosidade em toda região Pantaneira. Essas condições ocorrem devido a atuação de um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nebulosidade associada a chuvas. As informações são do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O Cemtec prevê Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas na sexta-feira, com valores que podem chegar aos 38°C, principalmente nas regiões pantaneira, Aquidauana, Anastácio e Miranda

As três cidades citadas acima amanhece com 20°C e registra 38°C de tarde.