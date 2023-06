Semana começa com aumento gradativo das temperaturas em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares

A semana começa nesta segunda-feira, 5, em Mato Grosso do Sul com previsão de tempo instável, com sol variando entre nuvens em todo o Estado devido a atuação de sistemas de alta pressão atmosférica - ou seja, massa de ar que favorece o tempo seco.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Aquidauana, as temperaturas devem ter registros acima dos 20°C. Devido às condições de céu limpo e amplitudes térmicas, as diferenças entre as máximas e a mínimas seguem acentuadas.

As temperaturas seguem mais amenas nas madrugadas e no amanhecer, com gradativa elevação durante o dia. Durante a semana, as temperaturas maximas estarão em elevação e os indices de umidade ficam mais baixos, entre 25% e 45%, principalmente nas região pantaneira.

As rajadas de vento não devem ultrapassar a média dos 50 km/h - algo que pode ocorrer apenas ocasionalmente. A direção desses ventos deve ser o leste/nordeste.