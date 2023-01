Semana começa com calor e previsão de chuva para Aquidauana

Dia será de céu parcialmente nublado / Rhobson Lima

A segunda-feira (30) será de calor em Mato Grosso do Sul, mas com previsão de pancadas de chuva em vários municípios.

Em Aquidauana, Anastácio e Miranda, a previsão é de sol ente nuvens e possibilidade de pancadas de chuva durante o dia. A temperatura máxima será de 33ºC

Já em Dois Irmãos do Buriti, Nioaque e Corumbá, também há previsão de chuva a qualquer hora do dia nesta segunda-feira. As máximas ficarão entre 31ºC e 34ºC.