Semana começa com tempo estável e sol, sem previsão de chuva em Aquidauana

Avenida na cidade de Aquidauana / Rhobson Tavares

Nesta segunda-feira, 26, a previsão é de tempo estável, com sol, sem possibilidade de chuva na região de Aquidauana. As temperaturas máximas podem ultrapassar os 30°C principalmente nas regiões Norte do Mato Grosso do Sul.

De acordo com Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na cidade pantaneira a previsão é de mínima de 17°C. A expectativa é de poucas nuvens pela manhã e sol ao longo do dia, com ventos fracos na cidade e sem probabilidade de chuva nesta segunda.

Com umidade relativa do ar entre 30% e 80%. O dia também será de sol, com poucas nuvens e ventos fracos no município