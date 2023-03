Semana começa com tempo firme e redução das chuvas em Mato Grosso do Sul

Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares

A semana começa nesta segunda-feira (27) em Mato Grosso do Sul com previsão de tempo firme em todo o Estado, reduzindo as chuvas que vinham atingindo o território sul-mato-grossense nas últimas semanas. As temperaturas devem ter registros acima dos 30°C, com probabilidade de chuva de intensidade fraca a moderada.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) de Mato Grosso do Sul, rajadas de vento e chuvas intensas são pouco prováveis, mas podem ocorrer em pontos específicos. Por ora, o previsto é que haverá redução geral das chuvas.

"As instabilidades atmosféricas sobre o nosso Estado ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao aquecimento diurno. A redução das chuvas deve acontecer por causa do movimento anticiclônico em médios níveis da atmosfera, favorecendo assim o tempo seco e quente", comenta a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Para esta segunda-feira (27) e até quinta (30), o Centro aponta que as temperaturas mínimas em Mato Grosso do Sul não passam dos 21°C, enquanto as máximas vão até os 36°C. Em Campo Grande, a variação deve ser dos 22°C aos 33°C.

Já nas regiões sul e leste, os termômetros devem marcar mínima de 21°C e máxima de 34°C, enquanto no norte a variação prevista pelo Cemtec é de 22°C até 33°C. Já os ventos, que atuam no quadrante leste, não ultrapassam os 50 km/h.