Semana em Aquidauana será marcada por temperaturas mais baixas e tempo seco

Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares

Durante a semana, a previsão do tempo, entre hoje,15 até quinta-feira, 18, em Aquidauana segue estável, com sol e variação de nebulosidade, devido a atuação de um sistema de alta pressão, ou seja, uma massa de ar mais fria que favorece o tempo seco no Mato Grosso do Sul, conforme previsão feita pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e de Clima).

Para esta segunda-feira, 16, a região pantaneira do estado terá a mínima de 13ºC e 14ºC e máxima de até 28ºC. Além disso, espera-se uma umidade relativa do ar entre 20% e 40%, portanto, recomenda-se beber bastante água.

Os ventos devem atingir entre 30 e 40km/h. Devido as condições de céu limpo, a amplitudes térmica, que é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima, segue acentuada, com aquela sensação de frio na madrugada e no amanhacer. Ao longo do dia a temperatura vai se elevando.