Semana Estadual da Juventude movimenta a Capital e o interior do Estado

Divulgação

Até o dia 23 de setembro, a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude reforça seu compromisso com a juventude sul-mato-grossense, por meio das atividades que estão sendo realizadas durante a Semana Estadual da Juventude.

Neste ano os encontros em municípios polos como Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Campo Grande, tem como objetivo a efetivação do Plano Estadual da Juventude, para o fortalecimento das políticas públicas e a transversalidade entre estado, municípios e entidades da sociedade como os Conselhos que atuam em prol da garantia dos direitos da juventude.

“O nosso compromisso hoje é com a efetivação do Plano para a Juventude, uma vez que o mesmo foi criado com a proposta de promover a política pública com o olhar para todos os aspectos na vida do jovem, sendo eles sociais, culturais, educacionais, econômicos e familiar. Além de fortalecer os vínculos e a articulação dessas ações com a sociedade e os representantes do executivo, legislativo”, explica o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Juan de Paula Nazareth.

Juan destaca ainda que Mato Grosso do Sul está passando pela fase de realização das conferências municipais e regionais da juventude, que são encontros de participação social que antecedem a edição nacional, que em terá como tema: Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver.

“Esses encontros estão promovendo os debates temáticos para a elaboração de propostas que serão finalizadas na etapa estadual. E essa construção vai ao encontro do que está proposto no Plano Estadual, esse é o momento de fortalecermos o que nosso Estado já tem e buscarmos apoio do Governo Federal para executarmos as nossas propostas de acordo com os anseios dos nossos jovens”, finaliza.

A Semana Estadual da Juventude é celebrada no Estado, desde 2009, quando foi instituída por meio da Lei Estadual 3.748, e tem como objetivo de contribuir com o debate sobre políticas públicas para a juventude e estimular a participação dos jovens em eventos relacionados à saúde e sexualidade; à educação; à segurança pública; meio ambiente e cidadania; à etnia, gênero e diversidade sexual; à geração de emprego e renda; ao esporte, lazer, cultura e comunicação.

Atividades

Em Corumbá a Subsecretaria iniciou as atividades com a entrega de equipamentos para a Coordenadoria Estadual da Juventude, provenientes de emenda parlamentar da então Deputada Federal, Bia Cavassa. Na sequência o debate com os alunos da rede municipal e estadual sobre o Plano Estadual da Juventude.

O prefeito Marcelo Iunes recebeu kits de inclusão digital que serão utilizados pela Gerência das Políticas Públicas para a Juventude em cursos de qualificação profissional nos CRAS (Centros de Referência de Atendimento Social) do município.

“A inclusão digital é um direito. Ao oferecermos cursos e oficinas de informática garantimos, aos jovens atendidos em nossos CRAS, a oportunidade de atingirem a plenitude de seu potencial”, disse o prefeito ao destacar que a iniciativa também leva ao desenvolvimento do empreendedorismo.

Três Lagoas recebe a equipe da Subsecretaria nesta quinta-feira (21), em ação na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 07h, com encerramento com show do grupo Samba Pop na Praça Ramez Tebet, às 18h.

Já em Dourados, as ações estão previstas para o dia 22 de setembro, a partir das 18h na Praça Antônio João. E encerramento com o show Rafa Conter.

E o encerramento das atividades será em Campo Grande, no sábado dia 23 de setembro, a partir das 18h30, na Praça do Rádio Clube, com show da cantora Paolla.