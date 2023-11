Semana inicia com máxima de 41°C e previsão de chuvas em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Ronald Reges

A semana inicia com termômetros marcando 41°C em Aquidauana, com chances de chuvas durante a tarde e também à noite, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na cidade pantaneira, o dia amanhece com mínima de 26°C, muitas nuvens no céu que se intensificam no período vespertino.

Mato Grosso do Sul enfrenta uma grande onda de calor e é preciso tomar cuidado quanto à hidratação constante e evitar exposição ao sol.

Nioaque tem máxima prevista de 38°C, também com chances de pancadas isoladas de chuva à tarde. Miranda deve ter máxima de 40°C.

Ainda na região pantaneira, Corumbá deve continuar registrando temperaturas altas, sendo que hoje a máxima prevista é de 42°C, e pancadas de chuvas durante a tarde.