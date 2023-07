Semana inicia com tempo estável e previsão de altas temperaturas em Aquidauana

Avenida na cidade de Aquidauana / Rhobson Tavares

A semana começa em Aquidauana com previsão de tempo estável e seco, com sol ao longo do dia, podendo inclusive ter baixa umidade relativa do ar. As temperaturas seguem na cas dos 35°C. Também continua com variação de nebulosidade.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário ocorre devido a atuação de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e quente. Durante a semana o Estado segue com altas temperaturas. Devido a esta situação fica o alerta para eventuais incêndios florestais, pois o ambiente fica propício, já que muitas cidades estão sem chuva há mais de 30 dias.

A temperatura na região pantaneira , Aquidauana, Anastácio Miranda fica entre a mínima de 18°C e máxima de 32°C.

A umidade relativa do ar nessas cidades podem ficar entre 10% e 30%, por isso recomenda-se a evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos. Conforme observado as amplitudes térmicas (diferença entre a máxima e mínima) continuam acentuadas devido ao tempo seco. Os ventos devem ficar entre 30 e 50 km por hora, em alguns locais pontualmente superior a 50 (km por hora).