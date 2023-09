Aquidauana sedia curso gratuito de Fabricação Artesanal de Derivados do Leite

O curso é oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com a Secretaria de Assistência Social (SAS), aliado à Prefeitura Municipal de Aquidauana. As 12 vagas ofertadas já foram preenchidas, sendo que algumas pessoas estão aguardando na lista de espera.

Começa na próxima segunda-feira (25) o curso gratuito de Fabricação Artesanal de Derivados do Leite, em Aquidauana. Com carga horária de 24 horas, a oficina se estende até o dia 27 e conta com emissão de certificado de participação.

As aulas serão ministradas no Sindicato Rural de Aquidauana e o objetivo é fomentar a geração de renda, bem como a economia criativa. Segundo o Senar, os alunos participantes, terão a oportunidade de familiarizar-se com as diferentes formas de administração dos derivados do leite.

Confira: