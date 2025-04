Sepultamento em Anastácio: Família e amigos se despedem de Jorge Ávalo

Despedida causou comoção na região / Arquivo pessoal

O corpo do caseiro Jorge Ávalo, conhecido como “Seu Jorge”, de 60 anos, foi sepultado em uma cerimônia rápida, com duração aproximada de 15 minutos, no Cemitério de Anastácio, na tarde desta quarta-feira (23).

Segundo a cunhada, houve comoção e homenagens ao trabalhador pantaneiro, conhecido pela forma carinhosa com que tratava os mais próximos.