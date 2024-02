Serra do Amolar recebe doação de 580 mudas frutíferas após incêndio

Plantas frutíferas / Divulgação

A Serra do Amolar recebeu 580 mudas de plantas frutíferas para recuperação do solo, após os incêndios dos últimos dias. As equipes continuam monitorando a região nesta terça-feira, 6.

Segundo o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), as mudas foram doadas pelo

Rio da Prata Recanto Ecológico, entre elas estão amora, mamão, pinha, laranja caipira, araçá e tamarindo.

As mudas foram produzidas na Reserva Cabeceiras do Prata.

Cerca de 2 mil hectares foram devastados pelo fogo que teve início no dia 27. Um reforço de militares, brigadistas e voluntários foi mobiliado por oito dias.

https://www.facebook.com/share/v/UyDdMckjwegALRTi/?mibextid=WC7FNe