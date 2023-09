Serra do Amolar recebe reforço para prevenção de incêndios no Pantanal

Viatura especializada em combate / Foto: Divulgação

Se preparando para o período mais crítico e seco, a Serra do Amolar, no Pantanal de Corumbá, recebe equipe de reforço em combate aos incêndios.

O PrevFogo/Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e o IHP (Instituto do Homem Pantaneiro), com a Brigada Alto Pantanal, estão trabalhando em conjunto no período mais crítico para incêndios florestais no Pantanal.

"A partir deste mês de setembro, equipe de brigadistas da base em Corumbá do PrevFogo vai atuar também na região da Serra do Amolar. Os esforços são para prevenir e, caso necessário, combater as chamas para defender a conservação no bioma", indica o IHP.

O coordenador estadual do PrevFogo Márcio Yule fez visita técnica ao IHP e tratou com o presidente do Instituto, Coronel Ângelo Rabelo, detalhes estratégicos do trabalho conjunto. A operação na região dura enquanto houver período crítico.