Serviços digitais do Detran-MS: Certidão de Prontuário da CNH entra para lista em MS

A Certidão de Prontuário da CNH apresenta um histórico do condutor / Rachid Waqued

Uma nova funcionalidade está disponível nos meios digitais do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Trata-se da Certidão de Prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que passa a integrar a lista de serviços desburocratizados pela autarquia.

O documento possui caráter informativo e é geralmente solicitado por motivações trabalhistas, judiciais ou mesmo por questões relacionadas à aposentadoria, além de ser utilizado para comprovar a situação da habilitação em cursos especializados, como para atuar como condutor de ônibus ou motorista de aplicativos, por exemplo.

Com os serviços cada vez mais acessíveis ao cidadão sul-mato-grossense, o diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade, quer continuar aperfeiçoando as ferramentas já implementadas no Estado. “Não basta disponibilizar esses serviços, queremos que eles sejam fáceis de acessar e estejam ao alcance de todos. É uma determinação do governador Eduardo Riedel, que estejamos cada vez mais próximos ao cidadão. E é nesse sentido que vamos avançar”.

A Certidão de Prontuário da CNH apresenta um histórico do condutor, e traz informações referentes à existência ou não de processos, bloqueios ou impedimentos administrativos.

Mesmo com a disponibilização do serviço no Portal de Serviços (ww.meudetran.ms.gov.br), o documento também continuará sendo emitido quando solicitado presencialmente nas Agências do Detran.

A nova funcionalidade foi desenvolvida pela Dirti (Diretoria de Tecnologia da Informação) em conjunto com a Dirhab (Diretoria de Habilitação) pensando na padronização de processos e na agilidade que os avanços tecnológicos oferecem à população.