Servidores passam por capacitação para cuidado com saúde de alunos

Material para aulas / (Foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana promoveu uma capacitação dos Programas Saúde na Escola e Crescer Saudável e, também, fez a entrega de materiais para realização prática das ações destes programas.

O Programa Saúde na Escola funciona em Aquidauana, executado pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, é um programa do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, instituído em 2007, pelo Decreto Presidencial n° 6.286, e está completando 16 anos.

O Programa Saúde na Escola inclui 13 ações e para este ciclo 2023/2024, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento pactuou 37 unidades escolares da rede municipal e estadual em Aquidauana.

A SESAU fez a aquisição com recursos do PAB e entregou aos profissionais de saúde, para realizarem as atividades dos programas Saúde na Escola (PSE) e Crescer Saudável: 32 balanças digitais portáteis para realização de antropometria e 20 Escalas de Snellen para acuidade visual; e mais 7 balanças digitais pediátricas para realização de triagem nas ESFs.