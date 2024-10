Servidores recebem capacitação sobre Contabilidade Geral e Pública

Divulgação

Servidores que compõem gabinetes dos conselheiros e conselheiros substitutos do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e da procuradoria do Ministério Público de Contas (MPC), iniciaram na manhã desta segunda-feira, 14 de outubro, o curso “Contabilidade Geral e Pública para análise das prestações de contas”. Até a sexta-feira (18), os servidores vão ser capacitados pelo conselheiro substituto do TCE-MS, Célio Lima de Oliveira e pela contadora-geral do Estado, Oraide Serafim Baptista Katayama.

Conforme explica o conselheiro substituto, o curso foi uma demanda de alguns servidores de seu gabinete e que ele resolveu oferecer a outros servidores. “Os gabinetes carecem de pessoas que entendam cada vez mais de contabilidade visto que, as prestações de contas, em sua essência, têm a contabilidade como base para a análise da gestão dos jurisdicionados. Daí a importância em levarmos esse conhecimento específico aos servidores que estão lotados nos gabinetes, um conhecimento mais aprofundado em relação ao tema”.

O curso está sendo ministrado em uma das salas da Escola Superior de Controle Externo (Escoex) e está dividido em dois módulos: Módulo I - Noções elementares de Contabilidade – nos dias 14 e 15 de outubro (segunda e terça-feira), e conta com a ministração de Célio Lima de Oliveira. Módulo II - Aspectos gerais de Contabilidade Pública – nos dias 16, 17 e 18 (quarta, quinta e sexta-feira), com Oraide Serafim Baptista.