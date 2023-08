SES dá início às ações de incentivo à amamentação com o plantio de muda de Ipê Branco

O mês de agosto é conhecido como "Agosto Dourado" por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação e, para dar início à campanha, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) reuniu seus colaboradores nesta terça-feira, dia 1, para o evento de abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno que este ano tem como tema ‘Apoie a amamentação: Faça a diferença para mães e pais que trabalham’. Para marcar a data, os servidores acompanharam o plantio de uma muda de Ipê Branco, árvore símbolo do aleitamento materno em Mato Grosso do Sul.

Durante o evento a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, destacou a importância do aleitamento materno e o papel dos trabalhadores da saúde como orientadores para que as mulheres sejam assistidas corretamente acerca da amamentação.

“A mãe precisa entender que faz parte da natureza o aleitamento materno e é um direito do bebê. Amamentar não é uma opção, amamentar significa que temos evidências científicas suficientes que se você tem condições de amamentar, além de fortalecer o laço afetivo, fortalece o sistema imunológico da criança. E vocês, profissionais da saúde, são fundamentais nesse processo de promoção da saúde”.

Para a gerente da Saúde e do Adolescente, Cristiana Schulz, o aleitamento materno é essencial no combate à mortalidade infantil. “O aleitamento materno é muito importante, não só por ser um alimento muito rico em todos os sentidos, mas também na redução da mortalidade infantil”.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) e Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), por ano, cerca de seis milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. O leite materno é considerado o alimento mais completo para os primeiros meses de vida. É nele que estão contidas todas as proteínas, vitaminas, gorduras, água e os nutrientes necessários para o saudável desenvolvimento dos bebês.

Por fim, os servidores e servidoras seguiram até o estacionamento da SES para presenciar o plantio do Ipê Branco que, conforme a técnica da SES, Liliane Rodrigues, faz parte das ações que serão desenvolvidas durante o mês em todo o estado em alusão ao ‘Agosto Dourado’.

“O Ipê Branco é o símbolo para, todos os dias, lembrarmos e nos motivarmos da luta pela amamentação materna”, completa Crhistinne.

Agosto Dourado

Instituída pela Lei nº 13.435/2017, a campanha ‘Agosto Dourado’ simboliza a luta pelo incentivo à amamentação e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O mês da amamentação veio de uma construção consolidada pela comemoração da Semana Mundial de Aleitamento Materno e teve início em 1990, em um encontro da OMS com o Unicef.

Simpósio

Para dar continuidade às ações do ‘Agosto Dourado’ a SES, por meio da coordenadoria da Saúde da Mulher Criança e Maternidade em parceria com o CEEAM/MS (Comitê Estadual de Estimulo ao Aleitamento Materno), com a Comissão da Rede de Bancos de Leite e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, realizam nos dias 9 e 10 de agosto, o ‘1° Simpósio Agosto Dourado – Apoie a amamentação: Faça a diferença para mães e pais que trabalham’.

Conforme a coordenadora da Saúde da Mulher, Criança e Maternidade, Andriely Gomes dos Santos, o evento tem como objetivo sensibilizar toda a sociedade civil, órgãos governamentais e não governamentais a fim de promover, apoiar e fortalecer o aleitamento materno no Mato Grosso do Sul. “Precisamos sensibilizar governos, sistemas de saúde e comunidades para exercerem seus papeis críticos no emponderamento das famílias e na criação de salas de apoio à amamentação que têm como objetivo informar, buscar, envolver e colocar em práticas as ações para melhorar as condições de trabalho e dar apoio à amamentação”.

O simpósio será voltado aos profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos e dentistas dos 79 municípios do estado e acontecerá no Auditório da Receita Federal do Brasil, localizado a avenida Desembargador Leão do Carmo Neto, S/N – Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Confira a programação:

09/08 – Quarta-feira

7:30 – Acolhimento

8:00 – Abertura e Apresentação Cultural

8:15 – Tema: Apresentação de mesa e convidados

8:45 – Facilitando o aleitamento materno – fazendo a diferença pra mães e pais que trabalham

9:15 – Os direitos da Mulher Trabalhadora que Amamenta

9:45 – Intervalo

10:00 – Direitos das Criança

10:45 – Violência Obstétrica e Amamentação

11:15 – Os benefícios da amamentação no método canguru

12:00 – Almoço

13:30 – O Papel dos Bancos de Leite Humano na promoção à saúde Materno Infantil

14:00 – Norma Brasileira de Comercialização para Lactentes – NBCAL

14:30 – Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC

15:00 – Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil – EAAB

15:15 – Intervalo

15:30 – Um olhar psicológico sobre o Aleitamento Materno

16:15 – Dicas Práticas de Manejo Clínico da lactação voltado ao trabalho

16:30 – Anatomia da mama e problemas na amamentação

17:30 – Término

10/08 – Quinta-feira

8:00 – Impactos da Anquiloglossia na Amamentação e Protocolo da Avaliação do Frênulo Lingual

9:45 – Política Estadual de Promoção da Equidade em Saúde

10:00 – Indução da lactação para população LGBTQIAPN+

11:00 – Paternidade ativa

11:30 – Aconselhamento em amamentação

12:00 – Prática do enfermeiro do banco de leite – Um relato de experiência

12:30 – Encerramento.