SES realiza ação sobre saúde humana e ambiental na zona rural de MS

Divulgação

Com foco na educação em saúde e na conscientização sobre os vínculos entre saúde humana, animal e ambiental, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou uma série de ações educativas voltadas a estudantes, profissionais e moradores da zona rural.

As atividades foram promovidas pela Coordenadoria de Saúde Única, em parceria com a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), e apresentadas na última semana na 85ª edição da Expogrande, no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande.

No estande do Governo do Estado, o público teve acesso a materiais informativos digitais, orientações e rodas de conversa sobre temas como zoonoses, segurança alimentar, uso racional de antimicrobianos e vigilância de patógenos emergentes — assuntos cada vez mais relevantes em um cenário de mudanças climáticas e intensificação das atividades agropecuárias.

Um dos momentos de maior participação foi a palestra para o projeto “De olho no material escolar”, que reuniu adolescentes da rede pública e privada para discutir os riscos à saúde presentes em itens do cotidiano, sob a perspectiva da Saúde Única.

“A proposta da Saúde Única é justamente mostrar que a saúde humana, animal e ambiental estão profundamente interligadas. Ao trazer essa abordagem para um espaço de grande circulação como esse, conseguimos dialogar com diferentes públicos e reforçar a importância da prevenção, da informação e da responsabilidade coletiva”, destacou a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias.

Ao aproximar conhecimento técnico da realidade das pessoas, a secretaria contribui para a construção de uma cultura de cuidado compartilhado entre sociedade, ambiente e animais — um passo essencial para a promoção de uma saúde mais completa e duradoura.