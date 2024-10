SES realiza mais duas capacitações pelo MS Ativo Municipalismo

Reunião on-line / SES, Divulgação

Em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), mais duas capacitações foram realizadas pelo MS Ativo Municipalismo. As webaulas aconteceram em setembro e integram a programação das Capacitações Estratégicas, iniciativa do programa voltada para desenvolver competências institucionais na gestão pública e fortalecer a cooperação entre Estado e municípios.

Os temas escolhidos abrem um diálogo sobre os desafios de saúde discutidos no programa, ampliando as discussões sobre ferramentas que auxiliam diretamente no atendimento à população dos municípios de Mato Grosso do Sul.

A primeira live, realizada no dia 6 de setembro, abordou a prevenção e os cuidados necessários para reduzir a mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Voltada para profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) dos municípios de MS, a instrução foi conduzida por Arielle Vicentini dos Reis, enfermeira especialista em Serviços de Saúde da SES/MS.

A abordagem focou na capacitação dos profissionais para identificar indivíduos com risco cardiovascular, promovendo boas práticas no registro e monitoramento da estratificação de risco. A apresentação também incluiu uma introdução ao uso da calculadora HEARTS e ao sistema e-SUS, ferramentas essenciais para o acompanhamento da saúde cardiovascular da população.

Durante a live, os participantes puderam aplicar os conhecimentos adquiridos em um momento prático. Casos reais de pacientes foram apresentados para que o cálculo do risco cardiovascular fosse realizado utilizando a calculadora HEARTS, simulando situações encontradas no atendimento cotidiano. Essa dinâmica permitiu uma interação mais profunda entre os profissionais, aprimorando sua preparação para enfrentar os desafios da atenção primária relacionados às DCNT nos municípios do Estado.

Arielle enfatiza a importância de a equipe compreender a estratificação e identificação dos riscos cardiovasculares para direcionar ações preventivas mais precisas. "A análise precisa desses fatores permitirá intervenções mais adequadas, maximizando a eficácia do cuidado na atenção primária à saúde. Sugere-se um foco maior em estratégias que identifiquem corretamente os grupos de risco e o cálculo do risco global," explicou.

A segunda live, realizada em 27 de setembro, foi conduzida por Karine Cavalcante da Costa, coordenadora de Ações em Saúde na SES/MS. O tema abordado foi a prevenção e cuidados para a redução da mortalidade materna, com um foco especial na educação sexual e reprodutiva. A capacitação foi destinada aos profissionais de saúde dos municípios de Mato Grosso do Sul.

Karine destacou o uso de métodos contraceptivos como ferramenta crucial para prevenir a mortalidade materna, dando ênfase tanto à importância da conscientização quanto a oferta de métodos modernos, como o Dispositivo Intrauterino (DIU), para reduzir gravidezes não intencionais.

A apresentação destacou a necessidade de capacitar os profissionais de saúde para discutir todas as opções contraceptivas disponíveis. Ao oferecer essas opções, as mulheres podem tomar decisões fundamentadas sobre sua saúde reprodutiva, impactando diretamente a redução da mortalidade materna. O conteúdo reforçou o papel dos profissionais na educação e no acesso a esses métodos, promovendo melhorias significativas nos índices de saúde materna no Estado.

Karine acredita que o Programa MS Ativo oferece uma excelente oportunidade para os gestores municipais, especialmente na área da saúde. “Ele traz instrumentos e apoio para o planejamento e desenvolvimento de ações que visam promover a saúde e reduzir a mortalidade materna e por doenças crônicas não transmissíveis. Com o programa, temos o engajamento do Governo do Estado em parceria com os municípios para incentivá-los a serem cada vez mais autônomos e sustentáveis”, comentou.

Com a participação de diversas representações municipais, as lives ofereceram conteúdo relevante para os profissionais, auxiliando-os a enfrentar desafios de saúde pública, como a redução da mortalidade por DCNT e mortalidade materna.