Sesi promove 1° encontro dos servidores da educação

Servidores da educação se reuniram em Nioaque / Divulgação

Servidores municipais do setor da educação de Nioaque participaram na manhã dessa quarta-feira (1), da primeira reunião de trabalho da Equipe da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2023.

Conforme a prefeitura, o encontrou foi promovido na Biblioteca do Sesi em parceria com o Executivo.

No primeiro momento o Secretário Municipal de Educação apresentou as novas diretrizes do trabalho junto as Escolas Municipais.

No segundo momento da reunião, os trabalhos foram direcionados aos Diretores e Coordenadores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, planejando o início do ano letivo programado para o próximo dia 23/02/2023 (Professores) e no dia 27/02/2023 (alunos).