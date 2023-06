Sexta-feira terá tempo estável em Aquidauana, sem previsão de chuva

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

Nesta sexta-feira, 23, terá tempo estável em Aquidauana, sem previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 32°C já a mínima fica em 14°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a intensa massa de ar seco que atua em grande parte do Brasil Central provoca este cenário, com sol e variação de nebulosidade.

A previsão é que não haja chuva na região pantaneira nos próximos 10 dias