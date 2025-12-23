Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 13:57

Nioaque

Show de Prêmios de Natal encerra o ano em Nioaque

Com doações de alimentos, sorteio de prêmios e grande participação popular, evento reuniu famílias e impulsionou a economia local

Redação

Publicado em 23/12/2025 às 09:47

Atualizado em 23/12/2025 às 10:59

Festival de Prêmios em Nioaque / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque realizou, neste domingo, 21 de dezembro, o Show de Prêmios de Natal, encerrando a programação oficial de final de ano do município com grande participação da população, clima de confraternização e uma importante ação solidária.

Com caráter social, o evento mobilizou a comunidade na doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados à Casa da Criança, contribuindo para o atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade. Aproximadamente 10 mil cartelas foram distribuídas, fortalecendo o espírito de união e participação popular.

Durante o Show de Prêmios, foram sorteados diversos prêmios, entre eles televisores de 65 polegadas, geladeiras, micro-ondas, um fogão de quatro bocas e três prêmios em Pix no valor de R$ 1.000,00 cada. Sorteios extras ao longo da programação garantiram ainda mais interação e entusiasmo do público.

Além da ação solidária, a realização da feira contribuiu para movimentar o comércio local, gerando renda para feirantes e empreendedores e fortalecendo a economia do município, com grande circulação de pessoas e incentivo às vendas.

A feirante Beatriz de Farias agradeceu a iniciativa e destacou a importância do apoio do poder público. “A Prefeitura está de parabéns. Ações como essa fortalecem o comércio local, ajudam quem trabalha de forma independente e aproximam a gestão da população”, afirmou.

A dona de casa Maria do Carmo, ganhadora da TV de 65 polegadas, falou emocionada sobre o prêmio. “Foi um sonho realizado. A gente participa ajudando com o alimento e acaba vivendo um momento que nunca imagina. Só tenho agradecer à Prefeitura por esse cuidado com as famílias e por tornar nosso Natal ainda mais especial.”

A Prefeitura de Nioaque agradece a participação da população e reafirma seu compromisso com ações que promovem solidariedade, fortalecem a economia local e cuidam das pessoas, especialmente neste período de fim de ano.

