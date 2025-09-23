Shows marcam aniversário de 77 anos de Bonito

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

No dia 1º de outubro, a partir das 19h30, na Praça da Liberdade, com shows de Juliana Monteiro, Alma Serrana e Fred & Victor.

Bonito comemora, no dia 2 de outubro, seus 77 anos de história e preparou uma programação especial para celebrar a data. As atividades incluem apresentações culturais, dança, esporte e shows musicais, reforçando a identidade e o desenvolvimento do município.

A Prefeitura informou que houve alterações em relação ao calendário inicialmente divulgado, com o objetivo de valorizar a cultura local e envolver diferentes públicos.

A programação completa aqui.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!