23 de Setembro de 2025 • 18:25

Cidades

Shows marcam aniversário de 77 anos de Bonito

Cidade terá programação cultural, esportiva e musical até 12 de outubro

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 15:59

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

Bonito comemora, no dia 2 de outubro, seus 77 anos de história e preparou uma programação especial para celebrar a data. As atividades incluem apresentações culturais, dança, esporte e shows musicais, reforçando a identidade e o desenvolvimento do município.

No dia 1º de outubro, a partir das 19h30, na Praça da Liberdade, com shows de Juliana Monteiro, Alma Serrana e Fred & Victor.

A Prefeitura informou que houve alterações em relação ao calendário inicialmente divulgado, com o objetivo de valorizar a cultura local e envolver diferentes públicos.

A programação completa aqui.

