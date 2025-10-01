Shows sertanejos abrem as comemorações dos 77 anos de Bonito nesta quarta-feira

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

O município de Bonito celebra 77 anos de emancipação nesta quarta-feira (2), e a programação festiva começa em grande estilo com uma noite dedicada à música sertaneja.

A abertura das comemorações acontece na Praça da Liberdade, a partir das 19h30, com apresentações de Juliana Monteiro, Alma Serrana e da dupla Fred & Victor. A festa promete muita música, alegria e diversão para toda a família.

A programação continua nos próximos dias com outras atrações culturais e eventos para os moradores e turistas que visitam a cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!