Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 16:23

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Shows sertanejos abrem as comemorações dos 77 anos de Bonito nesta quarta-feira

A programação continua nos próximos dias com outras atrações culturais

Redação

Publicado em 01/10/2025 às 14:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

O município de Bonito celebra 77 anos de emancipação nesta quarta-feira (2), e a programação festiva começa em grande estilo com uma noite dedicada à música sertaneja.

A abertura das comemorações acontece na Praça da Liberdade, a partir das 19h30, com apresentações de Juliana Monteiro, Alma Serrana e da dupla Fred & Victor. A festa promete muita música, alegria e diversão para toda a família.

A programação continua nos próximos dias com outras atrações culturais e eventos para os moradores e turistas que visitam a cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é agredido com barra de ferro pelo irmão em Corumbá

Cidades

Sistema de monitoramento do governo de MS vira referência nacional

Cidades

Corumbá amplia pontos de coleta de óleo de cozinha usado

Campanha "Só Óleo" busca descarte correto e preservação ambiental

Meio Ambiente

Brigada Alto Pantanal monitora incêndio na Serra do Amolar

Publicidade

Digital

Meu Detran MS já soma média de 1,5 mil downloads diários

ÚLTIMAS

Saúde

Ministro diz que casos de intoxicação por metanol devem aumentar

Motivo é o reforço de medidas de vigilância anunciados pelo ministério

Evento

Riedel recebe ministro da Educação nesta quarta-feira

Agenda ocorre em escola estadual da Capital

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo