Sicredi é destaque no ranking de agentes financeiros do BNDES

Divulgação/Sicredi

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, apresentou crescimento de 39% no desembolso de crédito por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2022, em comparação com o ano anterior. Ao todo, a instituição liberou R$ 5,4 bilhões em recursos para desenvolvimento econômico do país, R$ 1,5 bilhões a mais do que em 2021, em cerca de 30 mil operações. Os números colocam o Sicredi em destaque no ranking de agentes financeiros do BNDES.

Em relação aos Programas Agropecuários, o Sicredi concedeu R$ 3,6 bilhões em 2022, sendo o maior agente repassador das linhas Pronaf Investimento, Pronamp Investimento, Inovagro e Moderagro, voltadas aos pequenos e médios produtores. Mais uma vez, a instituição é destaque na agricultura familiar, com acréscimo de 41% somente no volume de desembolsos do Pronaf Investimento. Já no Moderagro, que financia projetos de modernização e expansão da produtividade nos setores agropecuários, houve incremento de 27% no volume de desembolsos em relação ao ano anterior. Além do crescimento no volume de desembolsos, o Sicredi apresentou acréscimo de 11% no número de operações aprovadas em 2022. Somente no Pronaf, a instituição cooperativa aprovou mais de 17 mil operações, um crescimento de 17% comparado a 2021.

Outro destaque se dá para o alto desempenho frente à concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas, com ênfase à Linha de Crédito Pequenas Empresas, por meio da qual passou de R$ 282 milhões em 2021 para R$ 965 milhões em 2022 – um aumento de 242%. “Esse resultado reflete o nosso compromisso com a pulverização do crédito, em que temos o BNDES como grande parceiro na promoção do desenvolvimento local das comunidades nas quais o Sicredi está inserido”, explica Mariana Zaniol, gerente de Crédito Direcionado do Sicredi.

A gerente ainda salienta que a oferta das melhores alternativas de crédito só é possível por conta da relação de confiança e de proximidade com os associados ao Sicredi. “Esse é um dos pontos que nos diferencia quando olhamos o contexto de instituições financeiras. Mantemos um relacionamento próximo com nossos associados, o que nos possibilita conhecer a necessidade de cada um e sugerir uma alternativa de crédito adequada ao seu perfil e realidade”, destaca.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,4 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.