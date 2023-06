Silo em construção deve aumentar geração de emprego em Nioaque

Produção de soja / Divulgação

Um silo de armazenamento de grãos deve em Nioaque acelera a visibilidade de investimentos e geração de emprego.

Recentemente, o Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, visitou a construção do silo para armazenamento de grãos no município.

Valdir Júnior, prefeito da cidade, deu as boas-vindas ao proprietário, Senhor Cícero, do Grupo Basto, e toda sua família que está acreditando no potencial de Nioaque.

Valdir reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município, assegurou parceria com as empresas instaladas no município e torce para que possam se desenvolver com foco na sustentabilidade, atraindo novos empregos e mais geração de renda.

“Na área de geração de empregos, a boa relação institucional construída pela Prefeitura de Nioaque com o Governo do Estado sempre resultou em novos projetos e investimentos no município ao longo dos últimos anos”, pontuou a assessoria de imprensa.