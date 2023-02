Sinal 100% Digital é ativado em Nioaque

Antena para facilitar a transmissão / Divulgação

A cidade de Nioaque recebeu nesta quinta-feira (9) a ativação para canais de televisão digital. O Governo Federal criou em 2015 o Programa ‘Digitaliza Brasil’ é que chega agora para o interior de Mato Grosso do Sul.

As antenas externas deverão ser apontadas para torre, que fica localizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, antiga CIBRAZEM, devendo ser a transmissora dos primeiros canais na tecnologia 100% digital.

Segundo o Setor de Comunicação da prefeitura, os moradores poderão sintonizar os canais utilizando a televisão que tenha o conversor digital embutido, para desfrutar dos canais digitais.

Para saber se sua TV tem o conversor, é fácil, as televisões fabricadas a partir do ano de 2013, já vem com o conversor digital embutido.

A parceria com o Governo do Brasil ainda não acabou, o Ministério das Comunicações e a Prefeitura de Nioaque passarão a distribuir conversores digitais e antenas para famílias do cadastro único, quando estiver disponível, o serviço será divulgado.