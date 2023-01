Sindicato da PRF-MS indicou 5 nomes para Superintendência após Assembleia

Sindicato indicou nomes, mas quem escolhe é o governo / Divulgação

O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de MS (SINPRF/MS) realizou na quarta-feira (11), uma Assembleia Geral Extraordinária na qual foram apresentados cinco nomes de PRFs que se colocaram à disposição para assumir o cargo de Superintendente Regional em Mato Grosso do Sul.

A medida vem após o governo federal exonerar superintendentes de 26 estados do Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, cada postulante fez uma breve apresentação do trabalho que realizam na instituição, bem como de seus currículos. Os postulantes foram: Inspetor Alexandre Figueiredo de Araújo, Marcos Khadur Rosa Pires, Rafael Gomes Charão, Robinson Luís Araújo e Waldir Brasil do Nascimento.

A votação teve uma escala de 1 a 5, sendo computado ao final o seguinte resultado por ordem de preferência dos sindicalizados:

Waldir Brasil do Nascimento (63)

Alexandre Figueiredo de Araújo (38)

Rafael Gomes Charão (17)

Marcos Khadur Rosa Pires (9)

Robinson Luís Araújo (3)

A consulta inédita foi uma iniciativa do SinPRF/MS como forma de contribuir de maneira democrática com o Departamento da PRF, esclarecendo que todos os currículos, independente da classificação, foram encaminhados ao Diretor Geral, que não tem nenhuma obrigação de nomear nenhum dos postulantes.

O PRF João Paulo Pinheiro Bueno não pode concorrer à pesquisa pois externou seu interesse uma hora antes do início da assembleia, o que impossibilitou que seu nome fosse incluído no sistema, segundo informou a empresa de informática responsável pela consulta on line.