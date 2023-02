Sino da torre da Paróquia Santo Antônio é reativado em Jardim

Sino reativado / Redes Sociais

“Desde os primórdios da Igreja, Ela tem intitulado o sino como a “Voz de Deus”, seja para convidar os fiéis a participarem do Santo Sacrifício da Missa, anunciar o horário de se reunir em oração com o Sucessor de Pedro, rezando o Ângelus ao meio dia e as seis horas, ou, no caso de um mosteiro, que os monges cantem o Oficio Divino diante do Santíssimo Sacramento ou outras atividades. Uma relíquia ofertada pelo então bispo diocesano de Santa Cruz do Corumbá, Dom Orlando Chaves. À época nossa comunidade pertencia a essa Diocese. Ao soar o sino, os paroquianos recordaram muitas histórias de tempos idos”, foi publicado.

Algumas fotos foram publicadas no perfil para o conhecimento da comunidade católica.



O Pantaneiro tentou contato com o padre, responsável pela igreja, mas até o fechamento desta matéria, nenhuma resposta foi encaminhada.