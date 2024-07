Sobrevivente de acidente na BR-359 conseguiu pedir ajuda em fazenda

Sidney Assis

A sobrevivente de um capotamento com mortes, na BR-359, nora do secretário de Obras de Coxim, Evaldo Lopes, conseguiu sair do veículo destruído e pedir ajuda em uma propriedade rural, entre Coxim e Alcinópolis.

O capotamento resultou na morte de Fernando Ferreira Lopes Neto, filho do secretário, e também do cachorro do casal.

Juliana era passageira do veículo e foi socorrida, sendo encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional de Coxim. Ela reclamava de dores no tórax.

No capotamento, o carro parou às margens da rodovia quando seguia de Paraíso das Águas para Coxim.

A vítima foi lançada para fora do veículo e morreu na hora.