Sol e chuvas fracas são previstos para esta quarta-feira em todo o Estado

Ronald Regis

A quarta-feira (22) em Mato Grosso do Sul será de tempo com sol, variação de nebulosidade e probabilidade de chuvas fracas. Podem ocorrer chuvas mais fortes nas regiões norte e pantaneira.

As instabilidades são causadas pelo transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ao longo da semana os modelos de previsão numérica indicam uma redução do volume das chuvas em comparação com as últimas semanas.

Na Capital, o céu amanhece limpo, mas há previsão para períodos nublados durante a tarde. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 30°C. No sul do Estado, mínimas de 20°C e máxima de 32°C. No leste e no Bolsão, as mínimas ficam em torno de 22°C e a máxima de 32°C.

Na região pantaneira, a mínima prevista para Corumbá é de 22° e a máxima é de 28°C, com chuvas fracas ao longo do dia. Aquidauana deve atingir 30°C de máxima. Em Porto Murtinho, a máxima deve atingir 30°C.