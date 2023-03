Sol, nebulosidade e chuvas marcam sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Nuvens carregadas em Aquidauana / Rhobson Tavares

A previsão para esta sexta-feira (17) indica tempo com sol, variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas a moderadas. Podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente na região centro-norte de Mato Grosso do Sul.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e alta umidade, aliado a atuação frequente de áreas de baixa pressão atmosférica.

No Estado, são previstas temperaturas mínimas entre 20°C e 23°C e máxima de 30°C. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões sul e sudoeste do Estado, enquanto as menores são previstas para as regiões central e sul.

A sexta-feira promete ainda muita chuva em Aquidauana e região. Hoje, 17, chove a qualquer hora do dia na cidade, que terá temperatura máxima de 28°C.