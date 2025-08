Sol neste domingo em Aquidauana, mas frente fria chega na segunda

João Eric/O Pantaneiro

Aquidauana segue com tempo firme neste domingo (3), marcado por sol entre poucas nuvens e baixa umidade do ar.

No entanto, a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica mudanças significativas no clima já a partir da segunda-feira (4), com a chegada de uma frente fria que deve provocar chuvas e ventos intensos na região.

Hoje, o domingo será de calor, com temperaturas que podem chegar aos 34°C e umidade relativa do ar entre 20% e 30%, o que exige atenção. A orientação é aumentar a ingestão de líquidos, evitar atividades ao ar livre nos horários mais quentes e manter os ambientes umidificados.

A mudança no tempo começa a ser sentida entre a madrugada e a manhã de segunda-feira (4), quando áreas de instabilidade se intensificam sobre Mato Grosso do Sul.

O avanço de uma frente fria, somado ao transporte de ar quente e úmido, favorece o aumento de nuvens e a ocorrência de chuvas em várias regiões do Estado, incluindo Aquidauana. De forma pontual, podem ocorrer tempestades com raios, ventos fortes e acumulados de chuva acima de 30 mm em 24 horas, especialmente nas regiões sul, sudoeste e pantaneira.

A previsão também aponta para uma virada nos ventos, que passam a soprar do quadrante sul ao longo da segunda-feira, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de rajadas mais fortes. Com a chegada da frente fria, as temperaturas ficam mais amenas.

Em Aquidauana e região, as mínimas previstas para segunda-feira variam entre 17°C e 21°C, e as máximas devem ficar entre 26°C e 28°C. A orientação é para que moradores fiquem atentos às atualizações da previsão do tempo e tomem precauções diante da possibilidade de temporais e ventos intensos.

