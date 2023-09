O Sol predomina, mas frente fria pode passar por Aquidauana nesta semana

Dia será de céu claro em Aquidauana / O Pantaneiro

Nesta semana, Aquidauana passará por dias ensolarados, clima instável e altas temperaturas, segundo o boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec). Na terça-feira (5), as temperaturas podem atingir a casa dos 35ºC de máximas.

Apesar da passagem de uma frente fria vinda do Paraguai, que passa por MS, as regiões que serão afetadas são, sobretudo, a parte sul do estado. Portanto, são baixas as chances de chuva em Aquidauana, conforme indicado pelo Cemtec.

Além disso, a semana será com temperaturas que variam de 20ºC mínimas e podem chegar a máximas de 36ºC, sobretudo na quinta-feira (7).

O Cemtec relembra da importância do acompanhamento das previsões semanais, devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias.

Alerta do INMET

INMET publica aviso iniciando em: 04/09/2023 10:18. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).