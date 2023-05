Sol, tempo seco e baixas temperaturas pela manhã: a previsão do tempo para esta terça-feira

Tempo / Ronald Reges

A passagem da frente fria causa queda nas temperaturas em Aquidauana. A mínima para esta terça, dia 16, chega aos 14°C. O dia será marcado por céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva a máxima não passa dos 30° C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas mínimas previstas variam entre 9°C e 11°C no Sul do Estado e a máxima atinge 25°C.

Para a região Norte do estado, espera-se mínima de 14°C e máxima de até 30°C. Em Campo Grande, mínima de 13°C e máxima de 25°C.