Subestação explode e deixa 33 mil consumidores sem energia

Uma descoberta chocante abalou Campo Grande nesta segunda-feira, dia 5, quando o corpo de um homem foi encontrado embaixo de uma das torres de energia da subestação local. As autoridades, incluindo equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, foram imediatamente mobilizadas para o local, que fica na Rua Ari Coelho de Oliveira, entre as vias Simon Bolivar e Rua Carlinda Tognini.

Segundo informações preliminares, a suspeita é de que o homem teria invadido a subestação com a intenção de furtar fios. No entanto, ainda não está claro como ele conseguiu acessar o local, que é protegido por uma cerca elétrica.

O incidente resultou em um grande transtorno para a região, com aproximadamente 30 mil endereços ficando sem energia elétrica. A explosão que ocorreu durante a madrugada deixou muitos moradores assustados, e imagens capturadas por eles mostram as chamas e uma densa nuvem de fumaça.

Equipes da Energisa foram ao local para resolver a situação e fazer manutenção nos postes de alta tensão afetados. Para garantir a segurança das equipes e dos moradores, a Rua Ari Coelho de Oliveira foi interditada temporariamente.

A subestação em questão foi inaugurada em 25 de março de 2022, após um investimento significativo de R$ 56,3 milhões. Sua operação atende a 33 mil unidades consumidoras na região.

O caso está sob investigação pelas autoridades competentes, que buscam esclarecer as circunstâncias que levaram à tragédia.

