Sucuri gigante é flagrada 'regurgitando' outra em Rio Verde de Goiás (vídeo)

Sucuri foi flagrada regurgitando outra / Instagram/ Marcelo Parreira

Um pescador morador no interior da cidade de Rio Verde de Goiás, próximo à divisa com Mato Grosso do Sul, registrou vídeo mostrando uma sucuri gigante regurgitando outra às margens do Alagado do Rio Verdinho.

Esse trecho passa pelo município de Itarumã (GO), localizado a cerca de 60 quilômetros de distância de Cassilândia, região Nordeste de Mato Grosso do Sul. A cena é considerada rara.

O pescador Marcelo Parreira tem um canal de pesca no Youtube onde compartilha as experiências. Ele postou o vídeo e comentou sobre o encontro com a sucuri.

“Há alguns dias tive a oportunidade desse encontro. Sem dúvida nenhuma um presente de Deus de da natureza. Uma sucuri gigante regurgitando outra menor. Fiquei sem entender nada, apenas contemplei”, disse o pescador

Veja o vídeo de @marcelo_mfteo: