Superintendente da PRF/MS recebe visita do superintendente do Ministério da Saúde

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, recebeu a visita do superintendente regional do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul, Ronaldo de Souza Costa, em Campo Grande. A visita ocorreu na sexta-feira, dia 14, mas foi divulgada somente na segunda-feira, dia 18.

A reunião ocorreu na Superintendência da PRF e as autoridades conversaram sobre as integrações entre as Instituições em assuntos relacionados à saúde, incluindo o apoio à população carente nas regiões de fronteira e o combate ao contrabando de agrotóxicos. Os agrotóxicos contrabandeados que entram ilegalmente no país possuem diversas substâncias proibidas pelo Ministério da Saúde.