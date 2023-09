Suspeito de assassinar Mikaeli é preso em Anastácio, diz Polícia

O Crime

Com 22 anos, Mikaeli Oliveira (Mikah como era chamada pelos próximos dela), foi morta pelo seu companheiro, na frente dos dois filhos do casal, em Anastácio, segundo as investigações preliminares.

A morte ficou registrada pela Polícia Civil de Anastácio como “feminicídio majorado na presença de descendentes de vítima”, já que as duas crianças, filhas do casal, estavam na casa, um menino de um ano e uma menina de 4 anos. Mikaeli entrou para a estatística de um Estado que mata 2,9 mulheres a cada 100 mil habitantes.