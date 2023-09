Suspeito de cometer estupro e atacar estudantes é preso em Dourados

Adilson Domingos

Um homem, de 40 anos, suspeito de cometer um estupro e várias outras tentativas de estupro contra estudantes do Jardim Universitário, em Dourados ,foi preso preventivamente por policiais civis na tarde desta terça-feira (5).

Ele confessou com detalhes como praticava os crimes e relatou que abordava as vítimas em sua motocicleta e se aproximava delas, tanto pelas costas ou pela frente.

Para a polícia, segundo o site Ligado na Notícia, o acusado relatou que em uma das abordagens feitas contra uma estudante, arrastou ela para o matagal e cometeu o estupro. Em outras tentativas, ele chegou a arrastar as vítimas, mas elas conseguiram fugir.

Ainda conforme o site, os crimes aconteceram no ano passado e, desde então, o homem era investigado pela polícia, que na primeira oportunidade, ele chegou a prestar depoimentos e negou as acusações. Mas dessa vez, confessou os casos alegando arrependimento.

Após isso, foi representado pela prisão preventiva. Os investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Dourados não descartam que com a prisão do suspeito, novas vítimas apareçam.