Suspeito de matar Ivone já foi preso 4 vezes por violência contra ela

Suspeito foi morto em confronto com a polícia / Campo Grande News

O autor do feminicídio de Ivone Barbosa da Costa Nantes, de 41 anos, Wilton de Jesus Costa, 36, já havia sido preso quatro vezes, nos últimos quatro anos, por crime de violência doméstica contra a vítima. Uma das prisões, inclusive, ocorreu pouco antes do autor matar Ivone a facadas na quinta-feira (17).

Além disso, o assassino possuía perfil violento, e tem passagem pela polícia por furto, roubo e respondia por um crime de homicídio. Wilton também já havia cumprido pena no Estado de São Paulo. As informações foram passadas à imprensa durante coletiva, na manhã deste sábado (19), conforme publicou o Midiamax.

Como Wilton foi encontrado

Segundo o Tenente Coronel da PM e Comandante do Batalhão de Choque, Rigoberto Rocha da Silva, a operação aconteceu ontem (18), próximo à Sidrolândia, após a polícia receber informações sobre o paradeiro de Wilton, que tentava buscar um local para se abrigar, tomar banho e comer. No local, os oficiais tentaram uma abordagem inicial, mas o autor fugiu para a área de mata.

No momento da fuga, a polícia cercou Wilton, que tentou atingir um oficial com uma facada, momento em que o agente reagiu com um tiro no tórax no autor.

Ele chegou a ser socorrido com vida para uma Unidade de Pronto Atendimento de Sidrolândia, e posteriormente transferido para o Hospital Regional, em Campo Grande, onde não resistiu e veio a óbito.

“Era um criminoso bastante conhecido no meio policial. O batalhão de choque entrou em cena devido ao grau de agressividade desse criminoso. Ele aparentava estar cansado, e as informações que a gente tem é que, depois do crime ele saiu em fuga, parou em alguns pontos, para tentar algum apoio para se alimentar, para tentar algum dinheiro para a fuga e não consegue, então tenta sair do local a pé, sem qualquer tipo de apoio”, detalhou o oficial, sobre o momento da fuga.

Vítima sofria agressão há anos

De acordo com a polícia, poucos dias após Wilton sair da prisão, após ser detido por crime de violência doméstica contra Ivone pela quarta vez, ele e a vítima reataram o relacionamento. No dia do crime, o casal estaria confraternizando com amigos, quando Wilton passou a ficar agressivo. Os amigos, assustados, foram embora e deixaram o autor sozinho com a vítima.

Após desferir as facadas em Ivone, a vítima teria procurado uma amiga, ferida, pedindo socorro. Posteriormente, Wilton procurou Ivone na casa dessa amiga, onde teria brigado com o filho da mulher, resultando em lesões leves ao rapaz. Após a briga, o autor iniciou a fuga.

Prisões

Wilton já cometia crimes, inclusive contra mulheres, desde 2011. No caso de Ivone, o autor foi preso em 2022, 2023, 2024 e 2025, pelo mesmo crime, contra a mesma vítima, escancarando o ciclo de violência em que a vítima vivia, até vir a óbito pelas mãos do companheiro.