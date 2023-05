Tamanduá-bandeira "visita" restaurante em rua gourmet de Aquidauana

Animal entrou despercebido no restaurante / Você Repórter

O expediente no restaurante Ponto Expresso foi diferente na noite de sexta-feira, 12, pois um tamanduá-bandeira invadiu o restaurante, passeando tranquilamente pelo espaço. O "cliente" da noite surpreendeu os proprietários e causou correria, na Avenida Gourmet de Aquidauana, a Avenida Pantaneta.

Nas imagens, o proprietário do local, Rodolfo Azuaga, não esconde a surpresa de ver de perto o tamanho e a beleza do animal comum no pantanal. "Visita inusitada em plena sexta-feira", detalha.

Aquidauana é conhecida por ser a entrada do Pantanal, mas a tranquilidade do bicho deixou que eles registrassem com fotos e vídeos a visita. Rodolfo também conta que na hora foi uma correria para fechar as portas e evitar que o tamanduá não entrasse em outros cômodos.