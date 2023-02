Taxistas recebem camisetas para trabalho uniformizado no Carnaval

Motoristas vão trabalhar uniformizados / (Foto: Divulgação)

O Sindicato dos Taxistas de Corumbá recebeu nesta quinta-feira (16) as camisetas que serão utilizadas pelos motoristas durante o Carnaval deste ano. Todo o material foi entregue pelo secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, ao presidente do sindicato Joenir Duarte, conhecido na região como 'Jota'.

Foram entregues 100 camisetas cor rosa e exibem, na parte frontal, a identificação visual do Carnaval de Corumbá 2023. Na parte costal, trazem a identificação “Taxista”.

A iniciativa, explicou o secretário Luiz Antônio, atende orientação do prefeito Marcelo Iunes que prima pela segurança da população e turistas garantindo “serviço com profissional identificado e devidamente habilitado”.

“Agradeço a colaboração do prefeito Marcelo Iunes que, mais uma vez, nos ajuda com seu trabalho para aprimorar nossa categoria”, afirmou o presidente do Sindicato dos Taxistas. 'Jota' informou que os pontos de táxi estarão localizados na rua 7 de Setembro com Delamare e na rua 15 de Novembro com a rua Delamare.